L'Ambrì piange Tino Celio, uno dei «padri fondatori»

Si è spento all'età di 95 anni uno dei «padri fondatori» dell'Ambrì, Tino Celio. Ti-Press

Si è spento all'età di 95 anni uno dei «padri fondatori» dell'Ambrì, Tino Celio.

Come ricorda l'HCAP in una nota, era il più anziano giocatore biancoblù ancora in vita. Infatti, classe 1928, iniziò a giocare nella Lega nazionale a soli 20 anni quando ancora la rosa dell'HCAP aveva solo 13 giocatori.

Durante cinque stagioni di LNB e sette stagioni di LNA, Celio ha gareggiato in 136 partite e segnato 24 reti dal 1948 e il 1961.

Il club porge «un pensiero di commossa riconoscenza a Tino per il suo contributo alla storia» dell’Ambrì e le sue sincere condoglianze alla famiglia.

L’HCAP comunica con grande tristezza la scomparsa di uno dei suoi “padri fondatori”, il mitico Tino CELIO (classe 1928), il più anziano giocatore biancoblù ancora in vita.



Ci mancherai Tino! Condoglianze a tutta la famiglia🙏



👇https://t.co/vUC0Li7xho pic.twitter.com/zifD9w41AE — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) February 4, 2024

Swisstxt / red