I leventinesi hanno battuto il Losanna ai supplementari. KEYSTONE

L'Ambrì ha sconfitto il Losanna all'overtime per 3-2 dopo aver rimontato due reti di svantaggio. Mentre per la quarta volta consecutiva in questa stagione, il Lugano ha ripreso il campionato dopo una pausa con una sconfitta.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

I biancoblù hanno messo in pista un'ottima prestazione, in cui si è vista la nuova impostazione tattica voluta da Tapola, ma restano ancora in zona playout.

Con Borradori 13esimo attaccante e Pestoni mandato in tribuna, i leventinesi sono partiti male, e sono così andati alla prima pausa sotto per 2-0.

Grazie ad un grande periodo centrale l'Ambrì ha però ricucito lo svantaggio con Zwerger e DiDomenico, poi espulso al 45'18'', e ha completato la rimonta al 61"40 con Virtanen.

Il Lugano battuti ai rigori dal Bienne

I bianconeri non sono riusciti a superare il pareggio con il Bienne. KEYSTONE

Alla Cornèr Arena i bianconeri sono stati battuti per 4-3 ai rigori dal Bienne venendo così superati in classifica dallo Zurigo, ora terzo a 83 punti ovvero uno in più dei ticinesi.

Ritrovatisi sul 3-3 dopo i primi 60', con Valk, Sanford e Fazzini in rete per i ticinesi, all'overtime nessuna delle due compagini ha saputo mettere il punto finale all'incontro e così sono serviti gli shootout, in cui ad avere la meglio sono stati i Seelaender.