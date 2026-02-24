L'Ambrì ha sconfitto il Losanna all'overtime per 3-2 dopo aver rimontato due reti di svantaggio. Mentre per la quarta volta consecutiva in questa stagione, il Lugano ha ripreso il campionato dopo una pausa con una sconfitta.
I biancoblù hanno messo in pista un'ottima prestazione, in cui si è vista la nuova impostazione tattica voluta da Tapola, ma restano ancora in zona playout.
Con Borradori 13esimo attaccante e Pestoni mandato in tribuna, i leventinesi sono partiti male, e sono così andati alla prima pausa sotto per 2-0.
Grazie ad un grande periodo centrale l'Ambrì ha però ricucito lo svantaggio con Zwerger e DiDomenico, poi espulso al 45'18'', e ha completato la rimonta al 61"40 con Virtanen.
Il Lugano battuti ai rigori dal Bienne
Alla Cornèr Arena i bianconeri sono stati battuti per 4-3 ai rigori dal Bienne venendo così superati in classifica dallo Zurigo, ora terzo a 83 punti ovvero uno in più dei ticinesi.
Ritrovatisi sul 3-3 dopo i primi 60', con Valk, Sanford e Fazzini in rete per i ticinesi, all'overtime nessuna delle due compagini ha saputo mettere il punto finale all'incontro e così sono serviti gli shootout, in cui ad avere la meglio sono stati i Seelaender.