Vinzenz Rohrer freshfocus

L’Ambrì ha solamente sfiorato la prima vittoria della stagione nella pista più ostica della Svizzera, quella dei campioni dei Lions.

Swisstxt

I biancoblù sono tornati con un punto da Zurigo, dove gli uomini di Crawford si sono imposti per 5-4 all’overtime.

Un punto che rimane un po’ stretto ai sopracenerini, rimontati a 1’54” dal termine da Malgin e puniti ancora dal numero 62 durante il tempo supplementare. L’altro neo è l’infortunio di Pezzullo, che non è più rientrato sul ghiaccio dal colpo subito all’inizio del terzo centrale.

La partita

Pronti via e i leventinesi hanno messo la testa avanti dopo appena 1’20”, quando Landry, pescato tutto solo nello slot da Kubalik, ha trafitto Hrubec con il primo tiro del confronto.

Una rete che non ha cambiato il piano partita dei padroni casa, i quali hanno fin da subito imposto un ritmo decisamente alto, creando qualche grattacapo a Senn (all’esordio, assieme a Lilja).

Senn che è poi capitolato al 13’30” per mano di Weber, il finalizzatore di un contrattacco che ha fatto seguito a una netta occasione fallita da Maillet. Al 22’20” è invece stata la volta di Zwerger, freddo e tu per tu con il portiere, a segnare in contropiede e rimettere una rete di distanza tra HCAP e ZSC.

Sfortuna, ma non solo

A metà partita, però, la sfortuna (carambola sciagurata) e un coach’s challenge sbagliato si sono messi sulla strada degli uomini di Cereda, i quali in poco più di 2’ hanno incassato la prima doppietta in NL di Rohrer.

Emozioni del periodo centrale finite? Nemmeno per sogno perché Grassi e compagni sono comunque riusciti ad arrivare alla seconda pausa con una rete di vantaggio grazie a De Luca (37’45”) ed Heed (39’17”).

Quando i biancoblù parevano a un passo dalla posta piena, il pareggio di Malgin al 58’06” ha spedito le due squadre all’overtime, in cui, dopo la rete annullata a Balcers, ci ha pensato ancora il 27enne a chiudere la contesa.

SwissTXT / red