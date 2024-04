Loeffel KEY

La Svizzera ha decisamente ritrovato le giuste sensazioni nella preparazione ai Mondiali di Praga e Ostrava.

Nonostante una prestazione meno brillanete, gli elvetici hanno festeggiato la seconda vittoria in due giorni contro la Lettonia, la quarta consecutiva dopo i due successi contro la Francia. Al 9' Loeffel, già autore dell'ultimo sigillo venerdì, ha trafitto per la prima volta Merzlikins, mentre il raddoppio è arrivato al 34' in powerplay per mano del ticinese Simion. Herzog al 45' e Kessler al 60' a porta vuota hanno poi chiuso definitivamente la contesa nel terzo periodo.

