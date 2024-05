La Svizzera avanza. Imago

A sei anni dall'ultima volta, la Svizzera tornerà a giocare la semifinale di un Mondiale.

Swisstxt

I rossocrociati hanno sfatato il tabù Germania nei quarti, imponendosi 3-1 a Ostrava e mettendo fine a un'agonia che coi tedeschi durava da 32 anni nella fase a eliminazione.

La squadra di Fischer tornerà ora a Praga con l’intenzione di giocarsi le proprie carte per andare fino in fondo, consapevole delle proprie forze. L'ultima volta che ci era riuscita, nel 2018, in finale ci è proprio arrivata.

Il prossimo avversario non è noto, tutto dipenderà dai risultati delle altre partite dei quarti di questa sera.

Swisstxt