Vittoria

Doveva essere un evento speciale e lo è certo stato.

Nella cornice della Coppa Spengler è infatti andata in scena per la prima volta una partita del campionato femminile, quella tra le padrone di casa del Davos e le HCAP Girls. Davanti a una folla record di 1’605 spettatori (numeri molto superiori alla media di un incontro di WL) le leventinesi si sono imposte per 3-2 all’overtime dopo una partita molto combattuta. Dopo il botta e risposta iniziale tra Holmgren e Mason, Marino ha dato il vantaggio alle grigionesi. Nel finale Knutson ha però prima pareggiato e poi trovato il gol decisivo al 64'19».

Swisstxt