Festeggiano KEY

La Lettonia ha confermato di non essere in grande forma in questi Mondiali.

Dopo il successo all'overtime sulla Polonia è arrivato in fotocopia anche quello sulla Francia per 3-2 deciso da Daugavins al 65'. Nel Gruppo B ha invece trovato il primo successo la Slovacchia, che ha piegato il Kazakistan per 6-2 (avanti già 3-0 dopo la prima sirena).

