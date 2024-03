Il 29enne in azione Imago

Come anticipato dapprima dal portale svedese VF e poi da Heshootshescoores, il Lugano si sarebbe assicurato per la prossima stagione il difensore svedese Carl Dahlströem.

Il 29enne, nelle scorse settimane accostato al Rapperswil, ha disputato l'ultimo campionato nel suo Paese nelle file del Fäerjestad (1 gol e 16 assist in 54 partite).

Difensore difensivo dal fisico possente (1,93m per 96kg), Dahlströem in carriera ha disputato 67 partite in NHL con le maglie di Blackhawks e Maple Leafs (12 assist) e 261 incontri in AHL (15 reti e 69 assist).

