Lions vincenti. Keystone

Nella serata di National League senza ticinesi, l'attenzione era tutta sul big match tra Zurigo e Losanna.

Swisstxt

Lo ZSC ha fatto sua la prima sfida tra le due squadre dopo la finale dello scorso anno con un chiaro 6-3.

Un risultato che permette agli zurighesi di scavalcare i vodesi e balzare in testa alla classifica. I Lions per andare in vetta hanno approfittato pure della sconfitta per 4-2 del Berna a Zugo (in gol Biasca).

Successo anche per il Davos a Friborgo, contro dei burgundi in difficoltà e che restano al penultimo posto. Vittorie infine pure per Langnau e Ginevra contro Bienne e Kloten.

Swisstxt