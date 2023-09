Lugano Ti-Press

Non c'è stata partita alla Cornèr Arena: il Lugano è stato sconfitto 5-2 dallo Zurigo in un match che ha visto i Lions dominare per gran parte del tempo Avanti nel punteggio dopo poco più di 2' grazie ad Arcobello, i bianconeri hanno dovuto subire il ritmo forsennato degli ospiti, che hanno pareggiato in powerplay grazie a Rohrer.

In un secondo tempo dominato, gli zurighesi hanno trovato poi anche il punto del vantaggio con Malgin. La musica non è cambiata nel terzo conclusivo: lo ZSC ha realizzato due gol in rapida successione, prima del botta e risposta tra Thuerkauf e Froeden

Swisstxt