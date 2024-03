DiDomenico KEY

Il Lugano è stato sconfitto per 1-0 dal Friborgo in gara-5 dei quarti di finale dei playoff.

I bianconeri non sono dunque riusciti a trovare il secondo break in terra burgunda e martedì alla Cornèr Arena saranno costretti a vincere se vorranno continuare il proprio cammino. A decidere la partita è stato al 24' DiDomenico, abile in superiorità numerica a superare un ottimo Schlegel con una conclusione chirurgica nel sette. La squadra di Gianinazzi, in pista con la stessa formazione schierata venerdì, ha poi provato a riequilibrare la contesa, faticando però nel creare veri pericoli dalle parti di Berra.

