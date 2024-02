HCL rsi.ch

Ultime cinque partite di regular season per il Lugano, che nel weekend affronterà prima il Langnau in casa e poi il Kloten in trasferta.

Gianinazzi sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione che ha battuto lo Zugo, dunque con Kempe, LaLeggia e Tennyson in tribuna. Unico cambio l'inserimento di Canonica al posto di Cjunskis.

Sul ghiaccio si è anche rivisto Marco Mueller (in maglia rossa), assente da oltre quattro mesi. Il coach però tiene tutti sull'attenti:"Pensare di fare punti facili solo perché sono sotto di noi in classifica sarebbe un grave errore».

