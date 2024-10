In allenamento rsi.ch

Maillet è pronto a riprendere il suo posto nel line-up dell'Ambrì per la sfida di venerdì contro il Ginevra.

Nell'allenamento della vigilia ha giostrato al posto di Ang (che dovrebbe finire in sovrannumero) nel terzetto completato da Lilja e Buergler. «Philippe era regolarmente in bianco – ha spiegato René Matte al termine della sessione – Ha superato tutti i passaggi per rientrare regolarmente in squadra ed ora è pronto per giocare». Con il resto della formazione immutata rispetto alla sfida con il Davos, l'unico nodo resta quello del portiere e dell'eventuale impiego di Curran.

