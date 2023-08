Rinforzo

Sean Malone va a rinforzare il reparto straniero del Langnau.

Il centro statunitense lascia per la prima volta il Nordamerica dopo aver passato praticamente tutta la carriera in AHL (311 partite, 72 reti e 99 assist con Rochester e Chicago) e si è accordato con i Tigers per le prossime due stagioni.

