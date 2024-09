Marco Mueller Keystone

Per un gradito ritorno, quello di Dario Simion, il Lugano dovrà far fronte a una partenza di peso al termine della stagione che sta per avviarsi.

Marco Mueller ha infatti deciso di tornare a casa, firmando un biennale col club che l’aveva cresciuto e lanciato, ossia il Berna.

«Con la sua versatilità e la capacità di fornire impulsi preziosi in ogni situazione, Marco sarà un grande arricchimento per il nostro attacco. Siamo convinti che darà un contributo fondamentale allo sviluppo della squadra», si legge nella nota diramata dagli Orsi.

Nel contempo, coach Jussi Tapola ha prolungato il contratto fino al 2026.

