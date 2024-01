Mario Kempe Imago

Lo svedese Mario Kempe potrebbe presto sbarcare a Lugano.

A darne notizia è il Corriere del Ticino, che sottolinea come il 35enne debba limare solo alcuni dettagli burocratici con il Lulea. L'attaccante in ogni caso si è già accordato per la risoluzione del suo precedente contratto con la sua vecchia società, che lascerà dopo alcuni screzi con la tifoseria. Nelle ultime due stagioni in Svezia, Kempe ha disputato 34 partite, collezionando 11 punti (5 reti). Nel suo passato ci sono anche due partecipazioni ai Mondiali con la maglia del suo paese, oltre a 70 partite in NHL.

