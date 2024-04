Ex

Julius Nättinen torna in Svizzera.

Swisstxt

Quattro anni dopo aver vestito la maglia dell’Ambrì (17 reti e fornito 8 assist in 32 partite) il finlandese giocherà di nuovo in National League, stavolta con i colori dell’Ajoie. Il 27enne, proveniente dall’HIFK (43 punti in 60 partite nell’ultimo campionato di Liiga), ha firmato con i giurassiani per le prossime due stagioni.

