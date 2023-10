Nico Hischier KEY

Terza sconfitta in quattro partite disputate nella sua pista per New Jersey, che ha ceduto per 6-4 a Washington al termine di una partita spettacolare.

Serata dal gusto agrodolce per gli elvetici dei Devils, con Hischier e Meier in rete e Schmid sostituito dopo il 1o tempo. Uscito il portiere elvetico (3 reti concesse su 8 tiri), i Devils hanno ribaltato il punteggio in 11' con i due svizzeri e la doppietta di Toffoli. Nell’ultimo periodo però c’è stato un altro ribaltone, con gli ospiti in rete tre volte, l’ultima con Ovechkin alla sua 1500a partita nella massima lega nordamericana.

Swisstxt