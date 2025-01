Jets-Kings KEY

I Kings, al 5o successo da due punti consecutivo, hanno frenato la corsa dei Jets battendoli a casa loro per 2-1 dopo il supplementare.

Sia Niederreiter che Fiala non hanno ottenuto punti. Dopo quattro partite in sovrannumero, Kurashev è tornato a giocare per i Chicago Blackhawks, ma non ha potuto impedire l’ennesima sconfitta della cenerentola del campionato. La squadra dell’Illinois si è inchinata 5-3 ai Detroit Red Wings. Battuta d’arresto pure per Suter, a secco di punti da otto partite, messo ko con i suoi Vancouver Canucks per 2-0 dai Carolina Hurricanes.