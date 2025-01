Preds-Capitals KEY

Si allontanano sempre più i playoff per Nashville.

SwissTXT Swisstxt

I Predators sono stati sconfitti per 4-1 da Washington nonostante un certo predominio territoriale e un assist di Josi. I Jets in vetta alla NHL hanno ritrovato il successo battendo 3-0 Colorado senza che Niederreiter entrasse nel tabellino. Con lo stesso punteggio e segnando un gol per tempo si sono imposti Suter e Vancouver su Toronto. Sconfitta invece per Fiala e Los Angeles per 2-1 a Calgary. Infine New Jersey dei tre svizzeri ha vinto per 3-2 all’overtime contro Tampa Bay (Moser sempre infortunato).