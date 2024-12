La formazione di Nino Niederreiter ha vinto la quarta partita consecutiva. KEYSTONE

I Winnipeg Jets sono entrati in una nuova fase positiva del loro percorso stagionale in NHL: la formazione di Nino Niederreiter ha vinto la quarta partita consecutiva mettendo sotto per 3-0 i Nashville Predators di Roman Josi.

SwissTXT Swisstxt

Un risultato logico visto che la franchigia del grigionese è la migliore della lega mentre quella del bernese naviga nei bassifondi, con la capolista che si è presa una rivincita dopo il 4-1 subito nel primo scontro diretto.

Cinque settimane fa il capitano della squadra del Tennessee realizzò una doppietta, mentre questa volta i due elvetici non hanno registrato punti.