Nico Hischier KEY

È' stata una nottata estremamente proficua a livello realizzativo per gli svizzeri impegnati in NHL.

Hischier ha messo la firma su di un gol e tre assist nella sfida vinta dai suoi Devils in casa degli Sharks per 7-2. Nello stesso incontro si sono messi in luce anche Meier (2 assist) e Siegenthaler (1 passaggio decisivo).

Come Hischier, anche Roman Josi è stato eletto prima stella del confronto vinto 4-1 dai Predators contro i Senators grazie a 2 reti e 1 assist.

Sconfitti ma sempre a punti anche Fiala (Kings battuti 4-2 dai Flames) e Moser (Coyotes superati 4-2 dai Canadiens).

Swisstxt