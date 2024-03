Nino Niederreiter Imago

Niederreiter è stato il protagonista del successo di Winnipeg per 5-3 contro Carolina.

Il grigionese ha firmato la terza doppietta della stagione per aiutare i suoi a ribaltare il 3-0 in favore degli avversari a inizio 3o periodo. Continua la festa anche per Josi (un assist) e Nashville, che hanno infilato un 8o successo consecutivo e sono a sole 2 vittorie dal record di franchigia. I Predators hanno battuto 5-1 Colorado. Ha brillato pure Kurashev (1 gol e 1 assist, 2a stella del match) ma i suoi Chicago Blackhawks si sono inchinati ai Columbus Blue Jackets per 5-2, incassando il 6o ko di fila.

Swisstxt