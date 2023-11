Cereda KEY

L'Ambrì ha subito la seconda battuta d'arresto consecutiva in campionato.

Reduci da un filotto di sette vittorie, i leventinesi dopo il ko con il Ginevra sono stati battuti 5-3 a Zurigo, chiudendo così il weekend senza punti. Terminato il 1o tempo senza gol, la sfida è entrata nel vivo nel 2o terzo, in cui i Lions hanno fatto la differenza trovando 4 reti in 6'06», grazie alle quali hanno ribaltato il momoentaneo vantaggio biancoblù siglato da Kostner. Incassato il poker, l'Ambrì ha avuto il merito di non abbattersi, riuscendo però solo a sfiorare la rimonta con Formenton e Spacek prima del 5-3 di Grant.

Swisstxt