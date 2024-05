Luca Cereda freshfocus

Ambrì si avvicinerà al campionato 2024-25 con nove amichevoli.

Swisstxt

L’ Il primo test della formazione di Cereda si terrà venerdì 9 agosto alla Lonza Arena contro il Visp, poi al Centro Sportivo di Bellinzona il 16 è in programma la classica sfida contro i GDT Snakes. Il 23 agosto, alla Biascarena l’HCAP incrocerà i bastoni con il Berna, mentre il weekend del 30 e 31, affronterà l’Helsinki e il Verva Litinov in un torneo a Wil. A settembre ci saranno solo test con squadre svizzere: Davos (3) e Zugo (6) in casa, Rapperswil (7) a Bellinzona e Bienne (10) alla Tissot Arena.

Swisstxt