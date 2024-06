Serie combattuta KEY

Come per la Eastern Conference, pure la Western Conference si è risolta in sei partite.

A volare all’ultimo atto per la vittoria della Stanley Cup sono stati gli Edmonton Oilers, che hanno trovato il decisivo 4-2 nella serie grazie al 2-1 di gara-6. Subito avanti con McDavid e brava a raddoppiare con Hyman già nel primo periodo, la franchigia canadese ha subito il 2-1 di Marchment nel terzo, portando comunque a casa il successo. L’ultimo trionfo degli Oilers risale al 1990, nel 2006 invece persero la finale contro i Carolina Hurricanes. Ora affronteranno i Florida Panthers.

