Bobrovsky è stato nuovamente decisivo KEY

Florida è a un solo passo dal conquistare la prima Stanley Cup della sua storia.

Swisstxt

Dopo aver vinto in casa le prime due partite della finale con gli Oilers, i Panthers si sono imposti 4-3 in gara-3 a Edmonton, portandosi così sul 3-0 nella serie. I padroni di casa hanno dominato l’inizio della partita, ma si sono ancor una volta scontrati con un ottimo Bobrovsky e nel periodo centrale hanno subito tre reti nello spazio di 6'19» che hanno deciso il confronto. Florida proverà a sfruttare il suo primo match ball giovedì, mentre agli Oilers non resta che tentare la rimonta.

Swisstxt