Grande gioia KEY

Per il secondo anno consecutivo i Florida Panthers disputeranno la finale per vincere la Stanley Cup, la prima della loro storia.

Swisstxt

La squadra allenata da Paul Maurice ha centrato l’obiettivo eliminando dalla corsa i New York Rangers (4-2) grazie al 2-1 ottenuto in gara-6 davanti al suo pubblico. Decisive, nella notte, sono state le reti di Bennett e Tarasenko, alle quali ha replicato solo parzialmente Panarin. I Panthers attendono ora la vincente della sfida tra gli Edmonton Oilers e i Dallas Stars, con i primi attualmente in vantaggio per 3-2.

Swisstxt