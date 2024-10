Pestoni realizza il suo rigore Keystone

A Rapperswil pareggio di Kubalik nel finale e vittoria biancoblù ai rigori. Il Lugano, invece, subisce la prima sconfitta casalinga in stagione, uscendo battuto per 5-1 dallo Zugo.

Swisstxt

Dopo cinque partite chiuse entro il 60’, i biancoblù sono dovuti passare per la settima volta in stagione dall’overtime e per la seconda dai rigori, trovando poi grazie alle realizzazioni di Buergler, Kubalik e Pestoni il 5-4 conclusivo.

Tre volte in vantaggio con De Luca, Grassi e Kostner e tre volte rimontati dai padroni di casa, i ticinesi hanno rischiato la beffa nel finale dopo aver avuto a lungo la partita in pugno.

Al terzo punto di serata di Stroemwall ha infatti risposto Kubalik in 6 contro 5 rimandando tutto a oltre il 60'.

Prima sconfitta alla Corner Arena per i padroni di casa

Per quanto riguarda invece il Lugano, con Huska tra i pali e Verboon in 1a linea al posto dell'infortunato Zohorna, hanno subito trovato il vantaggio con Canonica (3').

Nemmeno 2' più tardi Riva ha però messo tutto in parità, mentre i padroni di casa non sono riusciti a segnare in powerplay.

Agli ospiti sono invece bastati 5" per festeggiare in 5c4 con Hofmann al 26'. Wingerli ha poi allungato nel 3o tempo, che si è chiuso con le reti negli ultimi 2' di Vozenilek e Senteler.

Swisstxt