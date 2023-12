Simon Marha Ti-Press

Dopo tre sconfitte consecutive, i Bellinzona Rockets sono tornati a sorridere e questa volta grazie alla vittoria sul Sierre per 2-1.

In trasferta sul ghiaccio vallesano ai ticinesi sono bastate le reti di Felcman al 16’25» e di Marha al 46’25» per trovare il quinto successo stagionale e salire a quota 17 punti in classifica. A mettere a segno l’unico gol per la compagine di Sarault è stato Bougro al 57’55», il quale a pochi minuti dalla terza sirena ha così impedito a Fadani, autore questa sera di 48 parate, di trovare il primo shutout in questo campionato.

Swisstxt