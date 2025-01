Imago

Ritorno vincente per Lian Bichsel in NHL.

Swisstxt

Richiamato dai Dallas Stars, il 20enne solettese, assente dallo scorso 29 dicembre, ha partecipato alla vittoria per 4-3 contro i Vegas Golden Knights, la 30a stagionale per il club. In 13’11» di gioco il rossocrociato ha chiuso con un bilancio neutro nel suo nono match nella massima serie di hockey nordamericana. Anche Nino Niederreiter ha potuto festeggiare: Winnipeg ha battuto infatti Utah 5-2. A Chicago, invece, Philipp Kurashev e i Blackhawks sono stati sconfitti 4-3 da Tampa Bay, ancora priva di Janis Moser.