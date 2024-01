Terza partita di fila senza segnare Imago

Confrontati a una lunghissima lista di assenti, che ha costretto coach Sannitz a schierare solo sette difensori e nove attaccanti, i Bellinzona Rockets hanno perso 6-0 in casa del Turgovia.

Per i ticinesi, incapaci di trovare la via del gol per la terza partita di fila, si tratta dell’11a sconfitta consecutiva e del 33o ko in stagione. A segnare il momentaneo 3-0 è stato il difensore ticinese Villa, il quale ha appena firmato un biennale con i turgoviesi.

Swisstxt