Sannitz Ti-Press

Nulla da fare per i Rockets, superati in casa dallo Chaux-de-Fonds per 6-2.

I ragazzi di coach Sannitz, bloccati ancora sul fondo della classifica a quota 11 punti, hanno avuto una reazione di orgoglio nel secondo periodo accorciando le distanze con Dufey e Pastori, prima di capitolare sul finale.

Swisstxt