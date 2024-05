Ha messo a referto 120 punti con i vodesi Imago

Secondo il Blick, Jiri Sekac sarà il sesto straniero del Lugano per la prossima stagione.

Swisstxt

L’attaccante ceco lascerà infatti il Losanna e dovrebbe raggiungere i bianconeri. Nelle 163 partite disputate con i vodesi, con i quali in questo campionato ha raggiunto la finale dei playoff persa a gara-7 con lo Zurigo, il 31enne ha messo a referto 52 reti e 68 assist. -Julius Honka ha rescisso il suo contratto a Berna per firmare a Davos per la prossima stagione. Il difensore finlandese ha passato parte dello scorso campionato in prestito al Ginevra-Servette ed ha disputato la Coppa Spengler con la maglia dell'Ambrì-Piotta.

Swisstxt