Le Ladies Lugano sono tornate a festeggiare un successo in campionato dopo dodici sconfitte consecutive.

Grazie anche alle doppiette di Shiga e Heidenberger, le ragazze allenate da Fedrizzi si sono imposte sul ghiaccio del Friborgo per 7-3 alla loro terza partita in meno di 48 ore dopo il ko nel derby e la vittoria di Coppa. Sono invece state sconfitte per 3-2 dal Berna le HCAP Girls, a cui non sono bastate le reti di Knutson e Holmgren.

