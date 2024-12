Michael Spacek Imago

L'avventura di Michael Spacek con la maglia del Ginevra è terminata dopo pochi mesi.

L'attaccante ceco, che aveva difeso i colori dell'Ambrì nelle scorse due annate, si è trasferito allo Sparta Praga dopo che quest'anno ha ottenuto una sola rete in campionato, il 25 novembre proprio contro la sua ex squadra. In patria il 27enne ritroverà pure l'ex leventinese Filip Chlapik. -Dopo cinque stagioni Tim Bozon lascerà Losanna e tornerà a Ginevra. Come riportato da Watson, il 30enne franco-americano ritroverà le Aquile dopo averci giocato per due stagioni (2018-19 e 2019-20) totalizzando 90 presenze e 30 punti (12 reti e 18 assist).

