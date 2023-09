Le prossime ore decisive Ti-Press

La partecipazione all'ormai imminente Women's League del Ladies Team Lugano sarebbe fortemente a rischio a causa di importanti difficoltà finanziarie.

Rilevata in extremis da un nuovo gruppo imprenditoriale, negli ultimi mesi la società non sarebbe infatti stata in grado di tenere fede agli impegni presi con giocatrici, staff tecnico e fornitori di servizi.

Le prossime ore saranno decisive: la squadra dovrebbe ritrovarsi tra poco sul ghiaccio della Corner Arena per quello che potrebbe essere l’ultimo allenamento. Sarebbe la chiusura tristissima di una storia gloriosa.

