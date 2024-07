Stamkos KEY

Steven Stamkos lascia Tampa dopo 16 stagioni e giocherà con Roman Josi a Nashville.

In 1210 partite con i Lightning, unica franchigia per cui ha giocato finora in NHL e dov’era capitano dal 2013, l’attaccante 34enne ha collezionato 1238 punti (605 gol e 633 assist), alzando al cielo due volte la Stanley Cup.

