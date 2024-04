Ha parato 51 tiri su 55 Imago

onorevole sconfitta per 4-0 contro gli Stati Uniti detentori del titolo il cammino della Svizzera ai Mondiali femminili di Utica.

Swisstxt

È' iniziato con un’ Davanti a 3’000 spettatori la portiera rossocrociata Andrea Bräendli ha resistito fino al 25'23» prima di capitolare per la prima volta ed ha respinto in totale 51 delle 55 conclusioni avversarie, ma la sua grande prestazione non è bastata a una Nazionale elvetica che ha faticato parecchio per andare al tiro, visti i soli 11 dischi scagliati verso la porta avversaria. Venerdì sera Nicole Vallario e compagne affronteranno il Canada.

Swisstxt