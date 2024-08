Calvin Thürkauf Imago

Calvin Thuerkauf ha battuto la concorrenza di Simon Hrubec e Marcus Soerensen alla Swiss Ice Hockey Night.

Swisstxt

Il bianconero, autore di 29 reti e 39 assist in 62 match di NL, è stato designato quale MVP della regular season. Il migliore per quanto riguarda i playoff è invece stato Denis Malgin (6 gol e 8 assist nelle 15 partite di postseason), mentre il premio di miglior portiere è andato a Simon Hrubec. Tra le donne l'attaccante del Berna Estelle Duvin ha vinto il riconoscimento di MVP di PostFinance Women’s League e Alina Mueller è stata eletta quale Woman of the Year per la quarta volta.

Swisstxt