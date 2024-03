freshfocus

Il Lugano scenderà in pista nel debutto della prossima stagione senza Calvin Thuerkauf.

Swisstxt

L’attaccante è infatti stato sospeso per un turno per uno slew-footing ai danni di Chris DiDomenico in gara-7 contro il Friborgo. Al 26enne nativo di Zugo è stata inflitta anche un ammenda di 2’500.-.

Swisstxt