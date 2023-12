Cormier KEY

Il Lugano si è prontamente riscattato dopo il ko subito venerdì contro i Lions.

Nonostante le diverse assenze, tra le quali spiccano Carr e Granlund, i bianconeri sono infatti riusciti a espugnare la pista del Langnau per 5-3. La squadra di Gianinazzi ha iniziato la partita nel migliore del modi, portandosi sul 2-0 in meno di 3' grazie a Cormier e Gerber (doppietta per lui). I sottocenerini hanno poi avuto il merito di rispondere colpo su colpo ai tentativi di rimonta dei padroni di casa, trascinati da un ispirtato LaLeggia, schierato in attacco per l'occasione e autore di due reti.

Swisstxt