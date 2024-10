Sfortuna nera per Van Pottelberghe KEY

Il Lugano ha comunicato l'infortunio del portiere Joren van Pottelberghe.

Swisstxt

Il 27enne ha riportato varie fratture alla caviglia destra a seguito di una caduta accidentale durante una passeggiata.

I tempi di recupero sono stimati in circa tre mesi. Vista la contemporanea indisponibilità di Schlegel, l'HCL ha ingaggiato fino a fine stagione lo slovacco Adam Huska.

✍ L’Hockey Club Lugano ha siglato un contratto valido fino al termine della stagione con il portiere slovacco Adam Huska.



Benvenuto a Lugano Adam! ⚪🟡⚫https://t.co/UDUBegTFpN — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) October 8, 2024

Il classe '97 è stato draftato nel 2015 dai New York Rangers, con cui ha disputato un incontro in NHL, mentre ha giocato le ultime due stagioni in Russia con il Torpedo Nizhny Novgorod. Con la Slovacchia ha disputato due Mondiali.

Swisstxt