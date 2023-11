Imago

Al decimo tentativo Pius Suter è riuscito finalmente a sbloccarsi con Vancouver.

In trasferta a San Jose, i Canucks hanno surclassato i padroni di casa imponendosi con un netto 10-1. Al 37’26» il rossocrociato ha potuto festeggiare la sua prima gioia stagionale insaccando l'ottava rete. Festeggia anche di Timo Meier con New Jersey. L'appenzellese si è iscritto al tabellino con bel un tap-in in powerplay nel successo 5-3 contro Minnesota. Aveva acciuffato il pareggio, ma non è bastato il secondo gol stagionale di Roman Josi per evitare la sconfitta per 4-2 di Nashville contro Seattle.

Swisstxt