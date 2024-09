I ginevrini hanno vinto nel primo impegno ufficiale della stagione. KEYSTONE

Il Servette campione ha festeggiato la sua prima vittoria piena in Champions Hockey League battendo per 4-3 l'Ilves Tampere.

I ginevrini sono stati trascinati dal duo Jooris-Spacek, che ha confezionato tre dei quattro gol. In rete anche Bertaggia.

Dal canto suo il Losanna ha colto la sua terza vittoria consecutiva. I romandi si sono imposti per 3-1 in casa del Fehervar in virtù dei sigilli di Riat, Kuokkanen e Jaeger.

Decimato da una gastroenterite, il Friborgo è riuscito a reggere solo due tempi contro l'Ocelari Trinec, arrendendosi infine per 7-3. Di Gunderson, Dorthe e Mottet le reti burgunde.

