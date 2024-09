Friborgo freshfocus

Fortune alterne per le due svizzere impegnate sabato in CHL.

Lo Zurigo ha colto il suo secondo successo andando a imporsi in casa dell'Ilves Tampere per 4-1 grazie alle reti di Geering, Balcers, Kukan e Rohrer, mentre dopo la vittoria all'esordio il Friborgo è stato sconfitto 1-0 agli shootout dallo Storhamar Hamar. Dopo 65' a reti inviolate, i burgundi non sono riusciti a trasformare nemmeno un rigore.

