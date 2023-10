I 150 kg di Shaquille O'Neal sollevati dalla minuta Zhang

Shqauille O'Neal (sinistra) e Zhang Weili durante il loro incontro fortuito in palestra. Youtube

Shaquille O'Neal è alto 2 metri e 16 centimetri, per 150 chilogrammi di massa. L'iconico ex giocatore di NBA ha però scoperto che la sua stazza non è utile contro un'esperta di arti marziali miste, qual'è la minuta cinese Zhang.

Si sono imbattuti l'uno nell'altro nella stessa palestra: il gigantesco Shqauille O'Neal - 216 centimetri per 150 chilogrammi - e la lottatrice di MMA (Mixed Martial Arts) Zhang Weili - 163 centimetri per 52 chilogrammi.

L'ex star di NBA ha chiesto alla cinese di colpirlo con un colpo al corpo, cosa che lei ha esitato a fare. Inizialmente la lottatrice si è limitata a toccare lo stomaco di O'Neal con il pugno e a ridere, prima che lui la invitasse a dare un po' di forza ai suoi colpi.

Zhang allora lo ha accontentato e l'ha colpito con un destro dritto al corpo, senza troppa potenza, ma sufficiente per fargli male, tanto che i suoi occhi si sono immediatamente spalancati mentre si accasciava per il dolore.

Una volta ripreso fiato, il 51enne ha chiesto alla ragazza di mostrargli un'altra mossa.

La 34enne ha allora mostrato la sua incredibile forza sollevando il gigante in aria.

Anche in questo caso, gli occhi di Big Shaq si sono spalancati per la sorpresa: una donna grande un terzo di lui ha dimostrato di poterlo stendere con un pugno e addirittura sollevare da terra.

L'incredibile forza di Zhang può essere una sorpresa per l'ex cestista, ma non per chi segue le MMA. Nel 2022 infatti, la lottatrice si è imbattuta nell'ex campione dei pesi massimi UFC Francis Ngannou, che all'epoca pesava quasi 115 chilogrammi, e se lo ha messo in spalla come se niente fosse.