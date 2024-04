Maria Luz Cosulich Ti-Press

Il Volley Lugano ha tentato il tutto per tutto per tenere viva la speranza di confermare il terzo posto ottenuto lo scorso anno, ma alla fine si è dovuto accontentare della quarta posizione finale in campionato.

Come in gara-1, anche nella gara-2 disputata al Palamondo di Cadempino le ragazze di coach Oikonomou hanno ceduto il passo all’Aesch Pfeffingen, che si è così preso la rivincita dopo la finalina persa della passata stagione. Decisamente tirata la seconda sfida della serie, che le basilesi hanno fatto loro al quinto set con i parziali di 21-25 25-20 19-25 25-23 15-12.

