Il Lugano si è imposto in rimonta nello scontro diretto contro gli Starwings.

Il Lugano vince all'OT. Ti-Press

Swisstxt

All'Elvetico i Tigers l'hanno spuntata per 95-91 all'overtime, centrando così la seconda vittoria in campionato. Il grande protagonista della partita per i padroni di casa è stato Hopkins, capace di mettere a referto ben 36 punti e 9 rimbalzi.

La Spinelli Massagno invece non è riuscita a conquistare punti nella trasferta di Pully. In terra vodese, contro l'attuale terza forza del torneo, alla SAM non sono bastati i 30 punti di Morgan. I ticinesi alla fine si sono inchinati per 102-98.

Swisstxt