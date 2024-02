Gubitosa KEY

La Spinelli Massagno ha inflitto la prima sconfitta stagionale all'Olympic Friborgo.

A Nosedo la capolista di SBL si è inchinata 90-76 al termine di una partita che ha visto la SAM comandare nel punteggio dall'inizio alla fine. I padroni di casa hanno avuto la meglio grazie a una bella prova di squadra, con ben sei giocatori capaci di chiudere la contesa in doppia cifra. Il Lugano dal canto suo si è inchinato per 104-95 in casa del Monthey. Sotto di 17 punti al termine del 3o quarto, i Tigers ci hanno provato ma non sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio negli ultimi 10'.

